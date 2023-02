Gullit: «Stagione difficile per il Milan. Nel calcio però non si sa mai». Le parole dell’ex rossonero sul Milan e sulla Champions

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ruud Gullit ha parlato del Milan: dal momento di crisi a De Ketelaere.

MILAN IN DIFFICOLTA’ – «Stagione difficile per il Milan. Stanno combattendo e soffrendo. In questa prima parte di stagione è stato più difficile di quanto si aspettassero. Nel calcio però non si sa mai: in Champions hanno vinto l’andata contro il Tottenham, vediamo come andrà a finire»

PASSAGGIO IN CHAMPIONS – «Difficile dirlo. La Champions è una competizione dura per le italiane. In Serie A si gioca un bel calcio, ma manca la “scintilla” che possono dare i giocatori con qualità particolari»

DE KETELAERE – «È giovane ed è un bel talento. Aveva iniziato bene, poi si è perso. Il calcio italiano non è semplice: se gli si dà tempo e fiducia, sono convinto che farà bene»

ANCELOTTI ALLENATORE – «Quando parlava di calcio era molto serio. Al di là dell’aspetto tecnico, la sua dote principale è il rapporto con i giocatori: è questa la chiave del suo successo»