Gullit applaude Ibrahimovic, ma parla anche di programmazione

Ruud Gullit giocava in un Milan completamente diverso da quello attuale. Un club abituato alla programmazione e in grado di fare grandi acquisti. Per questo motivo l’olandese ha sottolineato come sia sbagliato puntare tutto su Zlatan Ibrahimovic, giocatore decisivo ma con 38 anni compiuti: «Ibra è fantastico ma ha 38 anni, non può avere la responsabilità di cambiare la squadra. Bisogna ripartire da Boban e Maldini, dargli tempo per ricostruire l’identità rossonera. Lotta Scudetto incerta? Più che ad essere migliorate le altre, è la Juventus ad aver rallentato» ha dichiarato l’ex pallone d’oro a Sport Mediaset.