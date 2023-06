Guler Milan, piovono conferme: i rossoneri sono in prima fila

Guler Milan, piovono conferme sul talento turco di proprietà del Fenerbahce: i rossoneri sono in prima fila

Arda Guler è uno dei talenti più chiacchierati in queste settimane. Il 18enne del Fenerbahce ha attirato su di sé le attenzioni di molti club, tra cui anche il Milan.

Come riportato da Sportitalia i rossoneri si sono già mossi, con Geoffrey Moncada che l’ha visionato dal vivo in più di un’occasione. Il Diavolo è tra i club più convinti nel muovere passi concreti per assicurarsi le prestazioni di Guler.