Guler nel mirino del Barcellona: l’ultima mossa dei blaugrana spiazza il Milan nella corsa al giovane giocatore

Ci sono clamorosi sviluppi per quanto riguarda il futuro di Guler, giovane talento che piace e non poco anche al Milan. Come riportato da Sport, il Barcellona è volato a Istanbul per parlare con gli agenti.

L’acquisto per i blaugrana non sembra complicato per via della clausola rescissoria da 17,5 milioni. La mossa del Barcellona è stata decisa e punta a sbaragliare la concorrenza.