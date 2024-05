Guirassy Milan, riprende quota questa opzione per l’attacco. Due gli ostacoli da superare: le ULTIME sul futuro del bomber

Sta riprendendo quota la candidatura di Serhou Guirassy per l’attacco del Milan. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che spiega come l’acquisto del 28enne sarebbe l’opzione più conveniente per il club rossonero.

Recentemente il Diavolo ha visto lo Stoccarda in sede per parlare nuovamente di un’eventuale trasferimento in estate dell’attaccante, che può lasciare la Germania tramite pagamento della clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro. Due gli ostacoli principali: le commissioni per l’agente e la concorrenza del Borussia Dortmund.