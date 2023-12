Guirassy Milan, una big della Premier fa sul serio per l’attaccante: le ultime

Non manca la concorrenza per il Milan per Serhou Guirassy: l’attaccante dello Stoccarda è finito nel mirino di una big inglese

Il sogno per l’attacco del calciomercato Milan resta Serhou Guirassy. Il centravanti dello Stoccarda ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro che fa gola a numerosi club in giro per l’Europa, non solo ai rossoneri.

Come riporta Sky Deutschland, il Manchester United lancia la sfida sul mercato ai rossoneri ed ha messo nel mirino il calciatore guineano. Vedremo chi la spunterà tra le tante squadre interessate al giocatore.