Guirassy Milan, 3 ostacoli per il suo arrivo: ieri un contatto positivo. Le ultime

Il Milan ci prova per Serhou Guirassy: ieri contatto positivo con gli agenti del giocatore dello Stoccarda. La situazione

Il Milan pensa a Serhou Guirassy come colpo in attacco. Come riferisce Calciomercato.com, nella giornata di ieri dirigenti rossoneri hanno avuto un confronto positivo con gli agenti del centravanti dello Stoccarda. La volontà del calciatore pare essere quella di rimanere nel suo attuale club almeno fino al termine della stagione, per provare a vincere la Scarpa d’oro, ma le lusinghe dei rossoneri non sono passate inosservate.

Le difficoltà dell’affare sono rappresentate dall’alta concorrenza: sulle tracce del giocatore ci sono anche Newcastle, Manchester United e West Ham. L’idea dei rossoneri è quella di pagare la clausola da 17,5 milioni di euro già a gennaio, ma servirà l’ok del calciatore.