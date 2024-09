Gudmundsson, il RETROSCENA sull’obiettivo di mercato del Milan: c’entra UNO SCAMBIO

Gudmundsson, il RETROSCENA sull’obiettivo di calciomercato del Milan: c’entra UNO SCAMBIO. Ecco cosa è successo

Albert Gudmundsson è una delle telenovele del mercato Inter e del calciomercato Milan che non si è conclusa per come i tifosi (e probabilmente anche Simone Inzaghi) speravano: l’attaccante islandese ha lasciato il Genoa ma si è trasferito alla Fiorentina. Calciomercato.com svela un retroscena legato al mancato arrivo in nerazzurro del giocatore.

I dirigenti di Viale della Liberazione avevano proposto due nomi ai rossoblù: si trattava di Joaquin Correa e di Marko Arnautovic. Il tentativo di scambio però, è tramontato sul nascere, spegnendo così le ultime speranze dei nerazzurri di acquistare il talento islandese.