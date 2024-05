Gudmundsson Milan, CAMBIA TUTTO dopo la riapertura dell’indagine? Il Genoa potrebbe far partire un altro obiettivo di mercato dei rossoneri

Cambia tutto in casa Genoa dopo la riapertura delle indagini su Albert Gudmundsson in merito alle accuse di violenza sessuale. Il giocatore, obiettivo del mercato Milan e non solo, potrebbe non partire in questa sessione estiva.

Il club ligure sarebbe quindi obbligato a cedere altre pedine importanti per fare cassa: tra queste anche Morten Frendrup, centrocampista che, come riportato da Repubblica, piace molto anche in Premier League oltre che ai rossoneri.