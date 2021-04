Guarino: «Prima del match col Milan ascoltavamo le canzoni di Sister Act»

L’allenatrice della Juventus Femminile Rita Guarino ha rilasciato qualche dichiarazione parlando del match con il Milan

Rita Guarino, allenatrice della Juventus Femminile, ha raccontato qualche retroscena delle gare contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni a Tutti Pazzi Per La Juve: «Girelli ogni tanto ha questi momenti di slancio. Riunione pre-gara contro il Milan, faceva freddo e scelgo di non mettere la camicia ma il dolcevita bianco. Entro in riunione e le ragazze sorridono. Stavamo preparando la gara con il Milan e loro ridevano. Nel frattempo vedo Girelli con il telefonino rivolto verso le compagne con la canzone di Sister Act. Ho quindi annullato la riunione e ho detto di andare a giocare direttamente.»

«Nella gara d’andata invece stavo provando alcuni movimenti con Girelli. Faceva freddo e io volevo mostrargli i movimenti: ai primi appoggi mi sono strappata i gemelli. Poi giochiamo a Roma e Maria Alves segna. Nel festeggiare inizia a zoppicare per imitarmi. Gara con il Milan? Giocata bene sin da subito, abbiamo voluto dominare il gioco. Una delle gare più belle che abbiamo giocato, indubbiamente. Era uno scontro diretto, con risultato incerto perchè il Milan sta facendo percorso netto a parte le gare che ha perso contro di noi».