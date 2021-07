Guardiola: «Attaccante? Vi dico come stanno le cose»

Pep Guardiola ha parlato delle difficoltà economiche dei club dopo l’anno e mezzo di pandemia, che impattano anche il Man. City

Intervistato da TV3, emittente catalana, Pep Guardiola ha risposto ad alcune domande di mercato. Il Manchester City è indiziato come prossimo punto di arrivo della carriera di Harry Kane, ma il tecnico spagnolo ha deviato la possibilità imputando il tutto, soprattutto, alle difficoltà economiche che sta vivendo anche il suo club.

«Dal punto di vista finanziario tutti i club sono in difficoltà e noi non facciamo eccezione. In rosa noi abbiamo Gabriel Jesus e Ferran Torres, che ha lavorato benissimo come falso nueve. Noi abbiamo anche diversi giocatori interessanti che arrivano dall’Academy. Inoltre, molto spesso, ci troviamo a giocare senza un vero centravanti. Non so se arriverà un attaccante, lo scopriremo nelle prossime settimane. Io penso che non arriverà».