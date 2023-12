L’ex terzino del Milan, Cafu, è alle prese con alcune grane economiche a causa dei debiti: il brasiliano è costretto a vendere la villa

Guai economici per Cafu. L’ex terzino di Milan e Roma è alle prese con una serie di debiti da saldare. Come riferisce il portate Uol, il brasiliano è costretto a vendere la sua super villa a San Paolo, messa all’asta per circa 4.7 milioni di euro (ma il suo valore è di circa 7.5 milioni).

L’immobile ha al suo interno ben sei suite, una piscina, un campo da calcio, una sala cinema, una sala giochi ed una sauna. Lo riferisce anche il Corriere dello Sport. L’ex terzino rossonero adesso avrà 45 giorni lavorativi per lasciare la sua abitazione.