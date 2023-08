Guagni a Milan Tv: «Vincere aiuta a vincere»

Alia Guagni ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria del Milan Femminile contro l’America de Cali

Le parole di Alia Guagni ai canali ufficiali del club dopo la vittoria del Milan Femminile contro l’America de Cali:

«Una partita difficile perchè il caldo si è fatto sentire, le gambe erano pesanti, però l’abbiamo impostata bene, abbiamo cercato anche di rallentato un po’. Cosa ha fatto la differenza oggi? Il crederci e l’aiutarci anche in qualche momento di difficoltà, ci siamo ricompattate. Vincere aiuta a vincere, sono vittorie che fanno morale, queste ci preparano ad essere più pronte per le partite di campionato. Oggi abbiamo dimostrato la voglia di portare a casa il risultato, lo stadio pieno ci ha aiutato, è stata una forza in più».