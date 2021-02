Grimshaw: «La struttura del Milan Femminile è tra le migliori in Europa»

In un’intervista ai microfoni di MilanTV, la centrocampista del Milan Femminile Christy Grimshaw ha rilasciato qualche dichiarazione

Ecco le parole di Christy Grimshaw, centrocampista del Milan Femminile, ai microfoni di MilanTV: «Siamo in serie positiva, abbiamo perso solo una partita in campionato ed essere qui è fantastico, quindi questi primi 7 mesi sono stati molto positivi. La Scozia è casa mia, ma qui il clima è bello, non ho avuto modo di uscire molto a causa del COVID ma qui è davvero bellissimo. Le strutture e l’organizzazione del Milan Femminile sono tra le migliori in Europa. Ovviamente c’è molta aspettativa e non sai cosa aspettarti quando sei in un posto nuovo, ma al Milan c’è molta organizzazione e mi piace molto.»

«In squadra ci sono molte culture diverse, ma quando siamo in campo siamo delle professioniste ed abbiamo la stessa ambizione di vincere le partite, dimenticandoci delle nostre differenze. Siamo unite. Ganz? Pretende il massimo da noi, è una persona con grande passione. Ha giocato a calcio ed è molto esperto, ci spinge a superare i nostri limiti e lo ammiro molto, ci ispira grandissimo amore per questo sport. Centrocampo? Abbiamo tante soluzioni, cerchiamo tutte di imparare l’una dall’altra, abbiamo qualità diverse e possiamo imparare molto. Le nuove arrivate hanno molta esperienza. In allenamento ci sosteniamo e tutte lottiamo per un posto, è una bella competizione. Milan-Juve? Grande gara, non vediamo l’ora di giocarla. Vogliamo vendicarci della sconfitta a San Siro. L’abbiamo preparata concentrandoci su noi stesse, ora c’è un’altra gara e poi settimana prossima la Juventus, non dobbiamo pensarci troppo. Ci concentriamo solo su di noi e sull’essere aggressive. San Siro? È magnifico, fu un momento storico ed incredibile per il calcio femminile nonostante la sconfitta. Il campo è stupendo, l’atmosfera fantastica. Obiettivi? Vincere un trofeo e qualificarci per la Champions League, vogliamo che sia una stagione ricca di successi per il club.»