Grimshaw a Dazn: «Scudetto? Difficile ma ci crediamo»

Christy Grimshaw, centrocampista del Milan Femminile, si è raccontata a Dazn. Ecco le parole della rossonera:

ITALIANO – «È difficile per me perchè conosco solo l’inglese, sto lavorando sodo per impararlo. La prima parola che ho imparato? Ciao, ma anche buon appetito»

PIATTO PREFERITO – «Il risotto milanese, ma anche la carbonara, diaciamo la pasta, ogni giorno»

IDOLO – «David Beckham. Ha giocato nelle mie due squadre preferite: il Manchester United e ovviamente il Milan».

MESSAGGIO ALLA CHRISTY BAMBINA – «Lavora sul piede sinistro. Niente è facile, soprattutto bisogna godersi ogni momento e lavora, lavora lavora»

GRUPPO – «Lavoriamo insieme, miglioriamo insieme, perdiamo e vinciamo insieme»

SCUDETTO – «Sarebbe il mio primo scudetto, e il primo del Milan Femminile. Difficile ma ci crediamo»