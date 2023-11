Griezmann Milan: l’ex obiettivo rossonero spinge per il rinnovo con l’Atletico Madrid

Tra i nomi accostati in passato al Milan c’è stato quello di Griezmann. Il francese spinge per il rinnovo con l’Atletico Madrid

secondo quanto riportato da Footmercato sfruttando il momento d’oro che sta vivendo è in pressing con il club spagnolo per estendere ulteriormente il contratto in scadenza nel 2026.