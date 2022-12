Griezmann: «Giroud? Sta facendo un lavoro eccezionale»

Griezmann è interventuto in conferenza stampa alla vigilia di Francia Polonia parlando tra le varie anche di Giroud

Griezmann è interventuto in conferenza stampa alla vigilia di Francia Polonia parlando tra le varie anche di Giroud:

«Ci sono più attaccanti [rispetto a prima] ma serve equilibrio ed essere compatti quando non si ha la palla, questa è la cosa più importante. Senza una grande difesa non si vincono le gare. Olive [Olivier Giroud] e Ousmane [Dembélé] fanno un lavoro eccezionale, Kylian [Mbappé] lo fa con il tempo ma deve mantenere le gambe fresche per i contropiedi e quando abbiamo la palla. Siamo tutti concentrati sull’equilibrio della squadra. Lo stiamo facendo molto bene in questo momento e dobbiamo continuare a farlo, è la chiave del nostro futuro in questa competizione »