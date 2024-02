Graziani analizza: «Ecco che partita sarà Milan Napoli, i rossoneri hanno una gran risorsa»

L’ex attaccante Ciccio Graziani ha voluto dire la sua in vista del big match tra Milan e Napoli di stasera in campionato

Intervenuto a Sport Mediaset XXL, Ciccio Graziani ha analizzato così la sfida che potremmo vedere stasera in Milan Napoli. Ecco le parole dell’ex centravanti.

MILAN NAPOLI – «Intanto ci aspettiamo una bella partita. Divertente, con delle emozioni e con dei gol. Chiaramente diamo per favorito il Milan, perché gioca in casa e perché sta bene. Hanno recuperato anche qualche giocatore importante, Bennacer su tutti. A me Bennacer piace da morire ed è consapevole della propria forza. Però il Napoli non deve andare a giocare questa partita con la preoccupazione o con la paura. Ha di fronte una squadra forte, ma se incrocia la partita con alcuni dei suoi giocatori soprattutto se la può giocare. È in crescita, guai se va a giocarsela con la paura di non fare risultato: questa è l’unica cosa che può penalizzare il Napoli».

GIROUD – «Noi abbiamo sempre detto che Giroud va benissimo, è il top. Ma ci voleva qualcuno che fosse in grado di giocare con lui o addirittura sostituirlo. Non puoi pensare di farlo giocare anche con la febbre a 38. Il ragionamento va sulle alternative e alle caratteristiche: per fortuna ha trovato Jovic, che ogni volta che entra la butta dentro. E questa è una grande risorsa per il Milan».