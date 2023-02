Gravina sui tifosi violenti: «Servono sanzioni più pesanti di un daspo». Le parole del presidente della FIGC

Gabriele Gravina ha parlato dei tifosi violenti e delle sanzioni troppo leggere. Ecco le parole del presidente della FIGC:

«Servono sanzioni più pesanti, non solo da parte nostra ma anche da parte dei giudici. Chi viene individuato dagli organi di polizia per atti di violenza non può cavarsela con un fermo di un’ora o di un giorno e poi con un daspo. Per noi il daspo non è più sufficiente, servono sanzioni più forti e che puniscano veramente questi delinquenti»