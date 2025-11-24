Gravina Serie A, apertura per rivoluzionare il campionato! Dai playoff alla sosta nazionali. Segui le ultimissime

Il destino della Nazionale Italiana verso i Mondiali 2026 si deciderà sul campo, senza sconti o favoritismi da parte del campionato. Lo ha ribadito con fermezza Gabriele Gravina, il Presidente della FIGC, durante l’ultima assemblea del Consiglio Federale, toccando temi di cruciale importanza per tutto il calcio italiano.

La questione più calda riguardava la possibilità di rinviare una giornata di Serie A per agevolare la preparazione della Nazionale in vista dei playoff mondiali. Gravina ha escluso categoricamente questa ipotesi: “Non cerchiamo scorciatoie. Il rinvio o la sospensione della giornata non è un’opzione percorribile.”

La Nazionale, che conta circa il 25% dei calciatori del massimo campionato, dovrà dunque trovare soluzioni alternative. Il Presidente ha precisato che si sta organizzando uno stage autonomo per i selezionabili, verosimilmente a metà febbraio, in modo da essere compatibile con gli impegni internazionali dei club.

🎯 Vincere è L’Unico Imperativo: Il Danno d’Immagine

Gravina ha poi voluto lanciare un messaggio chiaro sulla filosofia della qualificazione: “Se perdiamo, vuol dire che non meritiamo di andare al Mondiale. Non importa chi sia l’avversario.” La qualificazione è l’unico obiettivo e dipenderà esclusivamente dalle prestazioni in campo.

Il Presidente ha anche sottolineato il grave danno d’immagine che deriverebbe da una nuova esclusione dai Mondiali: “Un’Italia che non va ai Mondiali è un danno per noi e per chi organizza l’evento, visto che siamo un paese con una grande tradizione calcistica.” Riconoscendo che il calcio italiano sta vivendo una fase di trasformazione, Gravina spinge per un cambiamento di rotta che riporti la Nazionale al suo giusto posto nel panorama mondiale.

🏟️ Il Contesto Milan: Allegri e Tare Osservano

La decisione di non rinviare il campionato interessa direttamente anche il Milan. Con Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese, in panchina, la gestione delle energie dei nazionali rossoneri sarà cruciale, specialmente in una fase decisiva del campionato.

Allo stesso tempo, Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, noto per la sua attitudine strategica, dovrà monitorare attentamente lo stato di forma dei giocatori al rientro dallo stage. Il Milan ha infatti l’obbligo di concentrarsi sul campionato, sfruttando anche l’eventuale stagione “corta” della Nazionale.

Infine, per quanto riguarda la sede, Gravina ha confermato che la semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord si giocherà probabilmente nello Stadio di Bergamo, ritenuto idoneo per un appuntamento di tale portata.