Gravina, presidente della FIGC: «È una tragedia che ha sconvolto tutti!»

Gabriele Gravina, presidente della FiGC, si è unito al cordoglio della tragica scomparsa di Daniel Guerini, le sue parole

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, oggi in ritiro con la Nazionale italiana a Parma, per la sfida di questa sera contro l’Irlanda del Nord, valida per le qualificazioni al Mondiali in Qatar, si è unito al cordoglio per la tragica scomparsa del giovane Daniel Guerini, le sue parole:

«Una tragedia che ha sconvolto tutti. Daniel faceva parte della nostra famiglia, mi unisco al cordoglio dei parenti e della Lazio».