Grassani: «Il passaggio di Tonali al Newcastle non è in discussione ma…». Le sue dichiarazioni a Tuttosport

Mattia Grassani è intervenuto a Tuttosport per parlare di Sandro Tonali. È da escludere secondo l’avvocato che un calciatore squalificato possa essere “restituito” alla squadra di provenienza (in questo caso il Milan), poiché il contratto di trasferimento si perfeziona con il tesseramento del calciatore da parte del club acquirente.

GRASSANI – «Diciamo che più lunga sarà la durata dello stop e maggiore potrebbe essere la rideterminazione, al ribasso, del valore di trasferimento perché verrebbe meno la possibilità di beneficiare del calciatore per tutto il periodo concordato. Ma per me resta una forzatura immaginare una fattispecie simile a meno che non venga provato che la società sapesse»