Gramellini sul caso Zaniolo e non solo: «Il calcio finirà per sprofondare…». Le parole del giornalista sul calciatore giallorosso inserito in un contesto più ampio

Massimo Gramellini dedica la sua rubrica in prima pagina sul Corriere della Sera al caso Zaniolo, inserendolo in un contesto più ampio. Ecco le parole del giornalista:

«Volendo limitarsi alle ultime ore, a Roma hanno inseguito per strada Zaniolo, alla sede della Sampdoria hanno recapitato dei proiettili a salve con la scritta «il prossimo sarà vero» e sui social la moglie di un attaccante del Sassuolo, Berardi, è stata travolta da un’onda melmosa di insulti e minacce solo per avere osato pubblicare delle immagini in cui lei e suo figlio esultavano dopo la vittoria sul Milan. Se il mondo del calcio si ostina a pensare che tutto questo (e molto altro) sia normale, finirà per sprofondare. E questo sì che è normale».