Gotti: «Ci sono squadre più attrezzate della Lazio? La stessa cosa che dicevano lo scorso anno del Milan». Le parole del tecnico dello Spezia

Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa della Lazio paragonandola al Milan della scorsa stagione. Ecco le parole del tecnico dello Spezia:

«Non ne ho idea, ha alcuni giocatori di eccellenza, che possono ambire a qualsiasi palcoscenico. In Italia sulla carta ci sono squadre più attrezzata, ma l’anno scorso dicevano tutti la stessa cosa per il Milan. Sarri? Non ci diamo baci in bocca e ci scriviamo, non è nelle nostre corde. Ci sono cose da uomini che abbiamo capito l’uno dell’altro»