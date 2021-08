Gosens: «Obiettivo? migliorare sempre, ma la Champions è incredibile»

A pochi minuti dall’inizio della partita contro il Torino, Robin Gosens, ha parlato ai microfoni di Dazn, ecco le sue parole

«Io inizio la stagione sempre con l’obiettivo di migliorare me stesso e la squadra. Se prendiamo come riferimento il terzo posto dello scorso anno, ora abbiamo davanti il secondo e il primo. Ma questo non è il primo obiettivo della società: con il nostro budget la Champions è sempre una roba incredibile. Vediamo cosa succederà»