Gosens a Inter Tv: «Abbiamo fatto qualcosa di strepitoso». Il giocatore esulta e parla in vista della finale di Istanbul

Ai microfoni di Inter Tv, Robin Gosens ha parlato dopo Inter Milan:

Ecco le sue parole: «È una cosa troppo grande per me che non trovo le parole per descrivere le mie emozioni. Abbiamo fatto qualcosa di strepitoso come gruppo, un sogno per chiunque arrivare in finale di Champions. Ci abbiamo sempre creduto, in spogliatoio ci siamo sempre detti di avere una rosa forte, non sempre lo abbiamo fatto vedere e ci spiace ma ci abbiamo sempre creduto. Sono molto orgoglioso di questa squadra, la cui forza in questa stagione è stata la coesione. Faccio fatica ora a scegliere una finalista, sono entrambi forti e non farà differenza. Noi però siamo meritatamente in finale e se siamo arrivati a questo punto vuol dire che possiamo giocare per vincere. Andremo a Istanbul per l’ultimo step»