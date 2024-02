Gol Zirkzee, l’obiettivo del Milan non si ferma più! La rete in Bologna Sassuolo – VIDEO

Gol Zirkzee, l’obiettivo del Milan non si ferma più e continua a segnare! La sua rete in Bologna Sassuolo – VIDEO

Joshua Zirkzee è on fire: l’obiettivo del calciomercato Milan per l’attacco della prossima stagione continua a segnare a raffica. Dopo aver punito proprio i rossoneri nello scorso turno di campionato, oggi ha timbrato di nuovo il cartellino in Bologna Sassuolo.

Joshua Zirkzee equalized the score!



Questo il video della rete siglata dall’attaccante olandese in girata: la Lega Calcio ha attribuito il gol a lui nonostante l’evidente deviazione di Viti e la traiettoria della sua conclusione che era destinata fuori dallo specchio della porta.