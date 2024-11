Gol Vinicius: il Real Madrid fa 1-1 col Milan su rigore, Fonseca e Morata protestano – VIDEO

Gol Vinicius: il Real Madrid fa 1-1 col Milan su rigore al 23′ concesso per un fallo di Emerson Royal, Fonseca e Morata protestano – VIDEO

Il Real Madrid ha trovato il pareggio contro il Milan al 23′ grazie ad un gol su rigore trasformato da Vinicius.

GOL DE VINICIUS



A LO PANENKA 😍

pic.twitter.com/mpP1sYrfzD — Danik (@DanikRM_) November 5, 2024

Il penalty è stato assegnato dall’arbitro per un fallo di Emerson Royal in scivolata proprio sul brasiliano degli spagnoli. La decisione ha scatenato le proteste di Morata che è stato ammonito, ma anche di Fonseca che si è lamentato con il quarto uomo per 2-3 minuti.

