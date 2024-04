Gol Simmelhack: prima rete in Youth League in Porto Milan Primavera per l’attaccante! – VIDEO

Risultato storico per il Milan Primavera. I ragazzi di Ignazio Abate hanno conquistato per la prima volta la finale di Youth League 2023-24 battendo in semifinale il Porto.

Alexander Simmelhack scores to make it 2-2 vs Porto U19 to bring the Game to Penalties,after Zeroli won the ball and nice dribbling.pic.twitter.com/wrQc6U8fWS