Gol Saelemaekers: il belga entra in campo e segna in nazionale – VIDEO

Alexis Salelemaekers è stato messo in campo dal commissario tecnico Roberto Martinez al 57′ della sfida tra Belgio e Repubblica Ceca, valevole per le qualificazioni ai Mondiali, subentrando a Yannick Carrasco.

Il calciatore del Milan, entrato sul risultato di 2-0, ha realizzato il tris segnando otto minuti dopo il suo ingresso in campo.

#WCQ

Belgium 3-0 Czech Republic | GOAL! Saelemaekers

