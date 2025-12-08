Gol Pulisic: quanti secondi ci ha messo per segnare? Il bomber del Milan non perdona

Gol Pulisic dopo pochissimi secondi dal suo ingresso in campo, il bomber del Milan da record!

Christian Pulisic entra e segna, nel vero senso del termine. All’attaccante statunitense sono bastati pochissimi secondi per trovare il gol in Torino-Milan. Subentrato al 66′ al posto di Bartesaghi ha colpito dopo 49 secondi.

Alla prima palla toccata ha sfornato uno stop esemplare con il destro per poi insaccare con il sinistro alle spalle di Israel la rete che ha portato il Diavolo sul risultato di 2-2.

Un ingresso semplicemente sensazionale quello del numero 11 che si conferma un vero e proprio bomber per la squadra di Massimiliano Allegri. Dopo 10 minuti Pulisic ha anche trovato il gol del 2-3.