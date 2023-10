Gol Pulisic, l’americano dà la sua versione: «È regolare, quando ho segnato…». Le sue parole alla Gazzetta dello Sport

Christian Pulisic è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le dichiarazioni dell’esterno d’attacco del Milan per quanto riguarda il gol discusso che ha segnato a Genova.

GOL DI MANO? – «A mio avviso comunque è stata una decisione giusta. Ho controllato il pallone con il petto ed è scivolato sull’ascella, ma non l’ho colpito con il braccio. Da regolamento non è fallo. Quando ho segnato non ho nemmeno pensato che ci potessero essere problemi, alla fine è stato giusto convalidare il gol»

