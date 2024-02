Gol Magni, la rete in Genoa Milan Primavera: non basta per evitare la sconfitta – VIDEO

Il gol di Vittorio Magni dà speranza ai rossoneri nel corso di Genoa Milan Primavera. La squadra di Ignazio Abate costretta ad inseguire, grazie al proprio terzino agguanta il pareggio, ma pochi minuti dopo si ritrova di nuovo sotto.

Vittorio Magni scores to make it 1-1 vs Genoa U19,after a great Cross by Emanuele Salapic.twitter.com/adtfTmyjAz