Gol Leao, rete clamorosa del portoghese: si sblocca subito Milan Atalanta – VIDEO

Gol Leao, rete clamorosa del portoghese: si sblocca subito Milan Atalanta. Il VIDEO del gol del numero 10 rossonero

Rete clamorosa di Leao che porta subito avanti i rossoneri in Milan Atalanta. Salta due difensori nerazzurri e poi insacca all’incrocio con un tiro potentissimo.

Il portoghese non segnava in campionato dalla sfida contro il Verona e si sblocca con un grandissimo gol utile per sbloccare la sfida di campionato.