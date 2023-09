Gol del mese Milan: tre candidati in corsa. Ecco di chi si tratta

Gol del mese Milan: tre candidati e quattro gol in corsa per quanto riguarda il mese di agosto. Ecco di chi si tratta

Con l’inizio della nuova stagione è ricominciato anche il concorso “Goal of the month”: per il mese di agosto i candidati sono tre per quattro gol.

Si tratta di Pulisic vs Bologna, Pulisic vs Torino, Theo Hernandez vs Torino e Sia vs Monza per la Primavera. Su Instagram i tifosi del Milan possono rivedere i gol e scegliere il loro preferito.