Gol De Winter, che numeri contro la Roma! Per il difensore belga non è la prima volta a segno contro i giallorossi

Gol De Winter, che numeri contro la Roma! I giallorossi hanno subito la metà dei gol realizzati in carriera dal belga. Il dato sorprendente

Contro ogni pronostico, la partita Roma Milan di ieri sera ha visto una marcatura inaspettata: a sbloccare il risultato è stato Koni De Winter, difensore belga non noto per il suo fiuto del gol. La rete di ieri rappresenta il premio per il lungo periodo di crescita del giovane difensore, che dalla semifinale di Supercoppa contro il Napoli ha messo in mostra prestazioni sempre più solide e di livello, proprio come quella di ieri all’Olimpico.

Un dato interessante riguarda però proprio il legame tra Koni De Winter e la Roma: dei 4 gol segnati in carriera in Serie A, due sono arrivati proprio contro i giallorossi. Questo rende la squadra capitolina una vera e propria vittima preferita del difensore, che sembra sempre ispirato quando affronta la Roma. Un dato che aggiunge un tocco di curiosità alla prestazione di ieri, considerando anche il ruolo difensivo di De Winter.

Nel match, conclusosi poi 1-1 con la rete del pareggio firmata da Lorenzo Pellegrini su rigore, abbiamo quindi assistito alla nascita di un nuovo rivale per i giallorossi, essendo la Roma la prima squadra a cui De Winter ha realizzato più di un gol.

