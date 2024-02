Gol De Ketelaere: l’ex Milan sblocca Genoa Atalanta con una magia da fuori area – VIDEO

Gol De Ketelaere: l’ex Milan sblocca Genoa Atalanta con una magia da fuori area. Il VIDEO della prodezza siglata dal belga

Ancora in gol Charles De Ketelaere. L’ex Milan non si ferma più in questo suo straordinario momento di forme e trova una rete spettacolare nel primo tempo di Genoa Atalanta, match attualmente in corso e valido per il 24° turno del campionato di Serie A.

Ecco il video della rete spettacolare del belga: controlla il pallone recapitato da Pasalic, si gira e calcia di controbalzo senza pensarci mettendo la palla sotto al sette.