Gol De Ketelaere, l’ex Milan in rete in Atalanta Sassuolo di Coppa Italia – VIDEO

Gol De Ketelaere, l’ex Milan in rete in Atalanta Sassuolo di Coppa Italia: se dovesse vincere la Dea, sfiderà proprio i rossoneri – VIDEO

Il gol siglato da Charles De Ketelaere sta decidendo per ora la sfida tra Atalanta e Sassuolo agli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Le due squadre stanno per andare negli spogliatoi per l’intervallo: se il risultato dovesse rimanere quello dell’1 a 0 sarà proprio la Dea a sfidare il Milan ai Quarti di Finale.

Charles De Ketelaere opens the scoring for Atalanta



pic.twitter.com/z9Ehuv6zfU — Follow @footitalia1 (@footitalia2) January 3, 2024

Questo il video della rete siglata dal trequartista belga nella sfida attualmente in corso al Gewiss Stadium di Bergamo: bella conclusione in girata per l’ex rossonero.