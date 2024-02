Gol Camarda, altro gioiello del rossonero: il derby torna in parità con questa rete – VIDEO

Gol Camarda, altro gioiello del rossonero: il derby torna in parità con questa rete. Il VIDEO della grande conclusione

Non riesce a farli brutti! Altra grandissima rete dell’attaccante rossonero Francesco Camarda che permette di far tornare in parità Milan Inter Primavera. Di seguito il video della rete del numero 9 del Diavolo.

Francesco Camarda scores a beautiful Goal vs Inter U19 to make it 1-1pic.twitter.com/GJYPlZnXvL — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) February 24, 2024

Controllo e tiro micidiale all’incrocio: il tutto con tre nerazzurri che provavano a fermare il rossonero in una fazzoletto di campo. Derby molto vivace che termina 1-1 dopo i primi 45 minuti.