Gol Brahim Diaz: lo spagnolo cala il poker su assist di Tonali nella sfida tra Milan e Sampdoria a San Siro – VIDEO

Il Milan cala il poker contro la Sampdoria nel segno di Brahim Diaz.

GOAL | Milan 4-1 Sampdoria | Brahim Diazpic.twitter.com/6BwCTaKUSz — VAR Tático (@vartatico) May 20, 2023

Lo spagnolo è ben appostato in area dopo una bella azione tra Leao e Tonali, con quest’ultimo bravo a mandare in porta il compagno di squadra che a porta vuota non sbaglia.