Glasner Milan, tecnico in lizza per la panchina rossonera? Ecco cosa filtra, i dettagli

Glasner-Milan, il tecnico attualmente senza squadra è stato accostato spesso alla panchina rossonera: ecco cosa filtra

In casa Milan la posizione di Stefano Pioli in vista della prossima stagione, nonostante un contratto fino al 2025, resta in bilico.

Ai rossoneri è stato accostato con insistenza il profilo di Glasner, attualmente senza squadra. Sul profilo dell’ex Eintracht tuttavia, come riferito da Matteo Moretto, al momento piovono smentite.