Pancaro non ha dubbi: «Pioli è l’allenatore più completo d’Italia»

Pippo Pancaro ha esaltato la crescita di Stefano Pioli, capace di aggiornarsi ogni anno e diventare oggi un allenatore completo

Pippo Pancaro, ex terzino del Milan, intervenuto al canale ufficiale Twitch dei rossoneri, ha dispensato tantissimi elogi per Stefano Pioli:

«Questo Milan sta esaltando tutti i singoli ed è giusto fare i complimenti a Pioli, che attualmente è l’allenatore più completo in Italia. Pioli è riuscito ad aggiornarsi, ad aggiungere ogni anno qualcosa in più e ha una gestione del gruppo che mi piace molto. Chiunque viene chiamato in causa riesce ad esprimere il meglio di sè e questo vuol dire che dietro c’è un grande lavoro».