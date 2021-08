Giuseppe Incocciati: «Il Milan non è al livello delle altre»

Giuseppe Incocciati, ex calciatore ed oggi tecnico, è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb ed ha affrontato il tema Milan: le parole

«Nonostante tutto, il Milan deve ancora guadagnarsi una certa attenzione. In questo momento ci sono squadre che hanno più forza, come la Juventus e l’Atalanta, che è pronta per fare l’impresa. Il Milan è lì, che se la batte con qualche dubbio. Vedremo se Pioli opterà davvero per il 4-2-3-1 e se Diaz sarà determinante al posto di Calhanoglu. C’è qualche dubbio, è una forza importante ma non al livello delle altre».

Queste le dichiarazioni di Giuseppe Incocciati, ex calciatore ed oggi tecnico, rilasciate sulle frequenze di tuttomercatoweb; spetterà al Diavolo sovvertire questo giudizio ma, alcuni colpi da assestare prima della fine del calciomercato, potrebbero dar nuova linfa alle speranze rossonere.