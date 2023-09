Giuntoli: «Milan più avanti della Juve, il loro progetto è partito prima» ha detto ai microfoni de La Repubblica

Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, è stato intervistato da Repubblica. Di seguito le sue dichiarazioni.

GIUNTOLI – «Ragioniamo sulla media distanza, ma porre un termine significa anche creare un limite, e i limiti sono per i mediocri. C’è un programma preciso condiviso dall’ad Scanavino, da Allegri, da me e da Manna: tornare in Champions. Ci serve anche per avere una vetrina in cui far crescere i nostri giovani, perché devono potersi confrontare con i più bravi in Europa. Per il nostro obiettivo dichiarato le rivali sono Atalanta, Fiorentina, Lazio, Roma. Poi ci sono Napoli, Milan e Inter che sono avanti rispetto a noi, perché il loro progetto è partito molto prima»