Giuntoli continua a dare fiducia ad Allegri: «Facile dare colpe, si vince e si perde insieme». Le parole del ds bianconero

Cristiano Giuntoli ha parlato a Mediaset prima del fischio d’inizio di Juve Lazio. Le parole sull’ex tecnico del Milan Allegri.

MANNA – «Non commento indiscrezioni, vorrei parlare della partita».

ALLEGRI SOTTO OSSERVAZIONE – «E’ una gara importante per la Juve, è facile dare colpe. Quando vinciamo è tutti insieme, stesso discorso se non vinciamo. Da quando sono arrivato ho cercato di portare questo motto. E’ un momento delicato dove le cose non vanno per il verso giusto, ma contiamo di invertire questa tendenza e siamo fiduciosi per il futuro».