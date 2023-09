Giuntoli esce allo scoperto: «Ecco il nostro obiettivo per il campionato». Le parole del Football Director della Juve

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Empoli-Juventus. Ecco le parole del Football Director della Juve sul campionato, che riguardano anche il Milan.

«Noi vogliamo tornare in Champions, questo è il nostro volere. Poi non ci poniamo limiti per il resto. Non possiamo fare voli pindarici, ci sono squadre attrezzate e ce la lotteremo. Vogliamo fare il massimo, la Juve deve giocare la Champions».