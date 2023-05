Giunti applaude Tonali: «Ha sempre dimostrato di essere veramente milanista» Le sue dichiarazioni a TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Federico Giunti ha parlato anche di Tonali e Origi. Di seguito le sue parole sui due calciatori del Milan.

MERCATO – «È stato fatto un investimento grande su De Ketelaere, che non ha performato rispetto a ciò che ci si aspettava. Gli altri nuovi erano arrivati per completare la rosa. Elementi come Thiaw si sono rivelati utili, mentre altri come Origi no»

TONALI – «Tonali ha sempre dimostrato di essere veramente milanista. Su di lui si baseranno le fondamenta del Milan del futuro. Gli va riconosciuto di aver aspettato anche il suo momento, dopo una prima stagione complicata. Di certo fa parte di quei calciatori incedibili»