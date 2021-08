Zurigo Milan, Giuliani: «Felice dell’esordio, c’è tanto da fare » – FOTO

Attraverso il suo profilo Instagram Laura Giuliani ha espresso la propria gioia per l’esordio in rossonero e commentato le aspettative

Non abbassare la guardia. Con un post sul proprio profilo Instagram, il portiere del Milan Femminile, Laura Giuliani, ha espresso la propria gioia per l’esordio e la vittoria sullo Zurigo ma anche invitato a non abbassare la guardia in vista degli impegni futuri. Queste le sue parole:

«Esordio da ricordare, ma l’obiettivo non è ancora raggiunto. C’è da lavorare. Testa e gambe all’Hoffenheim»