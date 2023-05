Giuliani: «Bisogna credere nel calcio femminile, il Mondiale..»

Alla ‘Milano Football Week’, era presente Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile. Ecco le sue parole

Alla ‘Milano Football Week’, era presente Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile. Ecco le sue parole:

«Noi la stiamo vivendo con tanto entusiasmo, abbiamo tutte le carte in regola per fare un bel Mondiale. Vogliamo divertirci e fare il massimo, poi vediamo cosa ci mette davanti il campo, ma vogliamo arrivare preparate e con la mente sgombra, dando tutto per questa maglia. Spero che le nostre partite vadano in chiaro, a livello di visibilità per noi è importantissimo. Sarebbe una spinta per il nostro movimento, spero in un accordo che faccia felici tutti. Bisogna continuare a investire nel calcio femminile, credere nel progetto e mantenere la continuità che si è creata. Più giocatrici si cambiano, più è difficile mantenere l’amalgama, speriamo che nei prossimi anni possiamo colmare il gap con le grandi d’Europa»