Giuliani fiduciosa: «I risultati arriveranno, il cammino è lungo »

Laura Giuliani ha parlato ai canali ufficiali del club analizzando la stagione del Milan Femminile fin qui e in vista dei prossimi impegni

Le parole di Laura Giuliani ai canali ufficiali del club sulla stagione del Milan Femminile fin qui e in vista dei prossimi impegni:

«Ci sono stati tanti aspetti positivi nonostante i risultati, ci è mancata la continuità, dobbiamo lavorare sulla mentalità per rimanere in partita più possibile, i risultati arriveranno»

FIORENTINA – «Avremmo potuto chiedere in vantaggio il primo, nel secondo tempo siamo andati in difficoltà e hanno preso fiducia»

COSA SERVE – «Continuità in a partire dall’ allenamento e migliorare quegli aspetti che ci permettono di rimanere attaccati al flusso della gara. Dobbiamo andare in campo per portare a casa i 3 punti, siamo una squadra forte che ha un potenziale enorme»

GIOCARE IN CASA – «Ci aiuta a stare vicino al nostro pubblico, l’ambiente ci porta sensazioni positive»

PRESTAZIONI – «Sono più contenta quando non faccio parate perché vuol dire che la presentazione di squadra è buona ma io sono sempre pronta anche nei momenti di difficoltà»

PERCORSO AL MILAN – «È iniziato 3 anni fa, ci sono stati alti e bassi ma alla fine quando si va incontro a dei cambiamenti si va incontro a dei rischi. Oggi credo di essere in un buon momento, è il continuo di un percorso che non è amcora finito»

CAMPIONATO – «É ancora lungo, ricordiamoci da dove siamo partite, ricordiamoci soprattutto dove vogliamo andare»